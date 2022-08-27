المرابطون دعت “إلى إطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بمذكرات توقيف قديمة”

دعا مجلس محافظة بيروت في المرابطون، في بيان “إلى إطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بمذكرات توقيف قديمة بتهمٍ غير مشينة” . واضاف “انه جرى اعتقال عدد من المواطنين في بيروت بموجب مذكرات توقيف سابقة صادرة منذ عدة سنوات ومنها إطلاق نار في الهواء، استناداً إلى إشارة غسان خوري في النيابة العامة التمييزية الذي يتخلى عن القيام بمسؤوليته القضائية، وقال “إن الاستمرار بالتوقيف الاعتباطي لهؤلاء المواطنين، ومنهم أحد أبناء المرابطون يؤكد المؤكد وهو السقوط التام إلى القعر للسلطة القضائية ” حسب تعبيره.

واكد “تقديرهم لتضحيات أبنائنا في الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة في هذه الأيام التي يُذل فيها رجال هذه الأجهزة وجيشنا اللبناني في لقمة عيشهم من قبل هذه الطغمة السياسية المذهبية والطائفية الحاكمة”.