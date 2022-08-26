الشيخ الخطيب : ندعو كل الاحرار والشعوب العربية والاسلامية الى الوقوف في وجه التطبيع

اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب انه”في خضم ما يعانيه القطاع التربوي في لبنان من أزمات متفاقمة تهدد انطلاقة العام الدراسي الجديد ، فاننا نطالب الدولة اللبنانية بدعم المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية، هذه الجامعة التي هي احدى معالم السيادة الوطنية وما تتعرض له من قرصنة لحقها فيما جمع باسمها من فحوصات ال بي سي ار فضيحة لا يمكن السكوت عنها فيما المطلوب من الحكومة دعم الجامعة الوطنية وتوفير العيش الكريم للاساتذة والمعلمين ودفع مستحقاتهم حتى يستطيعوا القيام برسالتهم التربوية، ونرفض بشكل قاطع دولرة الاقساط المدرسية التي تزيد من معاناة ذوي الطلاب وتدفع باتجاه التسرب المدرسي”.

ونوه الخطيب ب”الموقف الشجاع والحر لبطلين من لبنان انسحبا من بطولة عالمية رفضا لمواجهة إسرائيليين الذي يعبر عن التزام وطني وحس إنساني يرفض التطبيع مع كيان العدو الصهيوني ويؤكد من جديد ان هذا الكيان المسخ بؤرة شيطانية غريبة عن نسيجنا العربي والاسلامي، وندعو كل الاحرار والشعوب العربية والاسلامية الى الوقوف في وجه التطبيع من منطلق انه عمل محرم على المستوى الوطني والقومي والديني، فالكيان الغاصب لارضنا عدو للانسانية ويمثل الشر المطلق وينبغي التعاطي معه من هذا المنطلق كما قال الامام السيد موسى الصدر: اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام”.

وختم الخطيب :”ان الحكومة الليبية مسؤولة عن الكشف عن مصير الامام موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين ، ونحن اذ ندين استمرارها في سياسة المجرم القذافي في التستر على هذا الموضوع وعدم التعاون ندعوها الى الإقلاع عن هذه السياسة ونحملها مسؤولية ذلك وسيكون لنا قريبا كلام اخر في هذا السياق ان شاء الله تعالى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام