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August 25 2022 - 14:46

السفارة الروسية في بيروت: السفارة الاميركية استولت على علَم دولة أخرى

منذ 1 ساعة 25 August، 2022
روسيا واميركا
لبنان

ردَّاً على تغريدةٍ للسِفارةِ الاميركية في لبنان في العيدِ الوطنيِّ الاوكراني واستخدامِها العَلَمَينِ اللبنانيَّ والاوكرانيَّ فيها غَرَّدتِ السِّفارة الروسية في بيروتَ قائلة : “قَرَّرتِ الدبلوماسية الأميركيةُ في بيروتَ الاستيلاءَ على عَلَمِ دولةٍ أخرى. يبدُو أنَّهم لا يَهتمُونَ بأنّ هذا على الأقلِّ ليسَ مُحترمًا تِجاهَ البلدِ الذي يَستقبلُهُم. ومع ذلك، لا شيءَ جديداً . وسَأَلتِ السِّفارةُ الروسية :  متى كانَ الأمريكيون قلِقِينَ بشأنِ موقِفِ الدُّوَلِ الأُخرى وليس بشأنِ مصالحِهِم الخاصة؟.

وكانت غرّدت السفارة الأميركية في لبنان عبر “تويتر” بمناسبة العيد الوطني الاوكراني، كاتبةً: “اليوم، في العيد الوطني لأوكرانيا، نقف في السفارة الأميركية في بيروت تضامنًا مع الشعب الأوكراني الذي عانى ستة أشهر من الاعتداء من قبل النظام الروسي”.

ووضعت علم أوكرانيا بجانب العلم اللبناني.

المصدر: قناة المنار

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