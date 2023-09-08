في بيان صادر عنها رحبت السفارة الروسية في بيروت بالخطوات التي يتخذها القادة السياسيون والدينيون في لبنان بهدف التقارب من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت السفارة الروسية ان موسكو على استعداد لمواصلة تقديم الدعم للبنان من أجل حل القضايا الملحة على جدول أعماله الوطنية ، مضيفة ان الاقتصاد اللبناني يحتاج في هذه المرحلة الحساسة إلى مساعدات خارجية لا ينبغي أن تكون مشروطة سياسيا بل يجب تقديمها لأسباب إنسانية بحتة.

وقالت السفارة الروسية ان روسيا ترى كيف يتعين على لبنان أن يدفع ثمن العواقب الوخيمة للسياسات الاستعمارية الجديدة التي ينتهجها العالم الغربي في المنطقة ، ومنها اللجوء الفلسطيني وازمة النزوح السوري التي يجب أن يكون حلها من خلال إنعاش الاقتصاد السوري ، وليس خلق بؤر توتر إضافية في المنطقة تجعل لبنان يعاني أكثر فأكثر من تدفق الهجرة غير الشرعية الى اراضيه ، وفق السفارة الروسية.