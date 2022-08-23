قوى الامن: نفّذا أكثر من ١٠ عمليات سرقة دراجات آلية في برج حمود وجوارها وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما في النبعة وسن الفيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة هذه الظاهرة، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّة أفراد العصابة، وهما:

– ق. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)

– م. ب. (من مواليد عام 2003، لبناني)

بتاريخي ۱٨ و۱۹ -٨- ۲۰۲۲، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريّات الشّعبة في منطقتَي النّبعة وسنّ الفيل.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /١٠/ عمليات سرقة دراجات آلية من محلّة برج حمود والمناطق المجاورة لها، وبنقلها إلى الضّاحية الجنوبية، حيث يبيعانها لقاء مبالغ مالية تتراوح بين /٤/ و/٦/ ملايين ليرة لبنانية لكل دراجة مسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام