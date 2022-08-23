يديعوت أحرونوت: لقد قام حزب الله بتسليح نفسه بشكل كبير منذ حرب لبنان الثانية 2006 وخلق توازناً يهدد اسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 15:00

يديعوت أحرونوت: لقد قام حزب الله بتسليح نفسه بشكل كبير منذ حرب لبنان الثانية 2006 وخلق توازناً يهدد اسرائيل

منذ 9 mins 23 August، 2022
أخبار موقع المنار
عين على العدو

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