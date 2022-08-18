ياسين طلب من مولوي التعميم على السلطات المحلية منع الرمي والحرق العشوائي للنفايات نظراً لتأثيراته الجسيمة على البيئة والصحة

وجّه وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، طلب فيه التعميم على السلطات المحلية كافة منع الرمي والحرق العشوائي للنفايات الصلبة على كل أنواعها من قبل البلديات واتحادات البلديات، وتمنى عليه اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة وفرض أقصى العقوبات بحق رؤساء ومجالس البلديات واتحادات البلديات وإحالتهم إلى المدّعين العامين البيئيين لوضع حد لهذه الظاهرة إنفاذاً للقانون 80/2018 المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحديداً بالمادتين 7 و36.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام