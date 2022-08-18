الأمن الإيراني يعلن القبض على أحد أخطر الإرهابيين

أعلنت وزارة الأمن الايرانية إلقاء القبض على أحد أخطر الارهابيين، مشيرةً إلى أنّ “لديه سوابق في الأعمال الإرهابية في 4 دول في المنطقة”. وأوضحت وزارة الأمن اليوم الاربعاء، أنّ “الإرهابي كان موجوداً في سوريا ضمن الجماعات التكفيرية في حلب وحماة وإدلب وشارك في تنفيذ أعمال اجرامية هناك”.

كما لفتت إلى أنّ “الإرهابي متخصص في الأسلحة الثقيلة وبعد هزيمة جماعاته في سوريا نقل إلى بلدين مجاورين لإيران”، مضيفةً أنّ “الإرهابي انضم إلى جماعة إرهابية معادية لإيران واستكمل أعماله الارهابية ضدها”.

ومطلع هذا الشهر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنّ قواتها ألقت القبض على 10 مسلحين من تنظيم “داعش”، كانوا بصدد تنفيذ عدة هجمات على صفوف المشاركين بمراسم العزاء الحسيني داخل البلاد.

وفكك الأمن الإيراني عدداً من شبكات التجسس الإسرائيلية في البلاد هذا العام. وكشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في 23 تموز/يوليو الفائت، عن تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت “تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران”.

ومنذ حوالى الشهرين، أعلنت النيابة العامة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، أن الجهات الأمنية المختصة اعتقلت خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي بعد مراقبتها لمدة 8 أشهر، تبيّن خلالها أن الخلية تخطط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين.

المصدر: مواقع