مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 15-8-2022

في محاولةٍ لتخفيفِ الاثقالِ عن الجسدِ اللبنانيِّ العليل، حمَلَ وزيرُ المهجرينَ عصام شرف الدين الخطةَ اللبنانيةَ لاعادةِ النازحينَ الى دمشق، وأجرى لقاءاتٍ في العاصمةِ السوريةِ تمحورت حولَ كيفيةِ معالجةِ هذا الملف.

الطرفانِ بحثا بنداً بنداً خارطةَ طريقِ العودة، وأعربت سوريا عن استعدادِها للتعاونِ الى أقصى حد، وتحدثَ وزيرُ الإدارةِ المحليةِ السوريُ حسين مخلوف عن أنَ العددَ مفتوحٌ لمن يرغبُ بالعودةِ أياً يكن الشخصُ العائد، وأياً يكن العددُ الراغبُ بالعودةِ الامنة.

فهل تنجو الخطةُ اللبنانيةُ من القيصرِ الاميركي؟ ام هل يُستحدثُ لها قانونٌ أميركيٌ جديدٌ يُعيقُها بوشايةٍ من منتحلي السيادةِ في لبنانَ الذين تَستفزُّهُم زيارةُ وزيرٍ الى دولةٍ شقيقة، فيما منسوبُ السيادةِ يتدنى الى الصِفر، كلما استخدمَ العدوُ الصهيوني الاجواءَ اللبنانيةَ مُنطَلقاً لقصفِ سوريا كما حدثَ الليلةَ الماضية ، فيما كانَ الاميركيونَ يعترفونَ بعدَ ساعات ٍ بتعرضِ قاعدتِهم في التنف لهجومٍ بالمسيَّرات، وقالَ ما يُسمى التحالفُ الدوليُ بقيادةِ واشنطن اِنَ قواتِه تَصدَّت لهجومٍ بطائراتٍ بدون طيارٍ فاعترضت إحداها وفجّرت أخرى في المنطقةِ الواقعةِ جنوبَ شرقِ سوريا.

الى الجنوبِ اللبناني حيثُ لا تزالُ المسيَّراتُ تُلقي بثقلِها على المشهدِ الصهيوني، فقد كشفَ المراسلُ العسكريُ لصحيفةِ معاريف الاسرائيلية أنَّ الجيشَ الصهيونيَ اجرى تدريباتٍ بالقربِ من الساحلِ اللبناني لاختبارِ منظومةِ الدفاعِ المحيطةِ بمنصةِ الغازِ في حقلِ كالريش استعداداً لاحتماليةِ شنِّ حزبِ الله هجوماً ضدَّ المنصةِ معَ قربِ استحقاقِ ايلول.

الى استحقاقِ فيينا، ساعاتٌ حاسمةٌ تنتظرُ مصيرَ الاتفاقِ النووي بينَ ايرانَ ومجموعةِ أربعة زائدَ واحد، الامرُ متوقفٌ على المرونةِ الاميركيةِ اللازمةِ يؤكدُ الايرانيون، فطهرانُ لا تريدُ تكرارَ التجربةِ السابقة، فهي لا تبحثُ عن تعهداتٍ اوروبية، بل تريدُ ضماناتٍ اميركيةً بعدمِ نقضِ العهودِ كما حصلَ سابقا.

المصدر: قناة المنار