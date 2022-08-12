المرابطون: تكريس حق العودة لكل الفلسطينيين من أرض الشتات

شارك وفد من مجلس محافظة الشمال وعكار في “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”، في الاحتفال التي دعت اليه “حركة الجهاد الاسلامي” في الشمال، “تكريما للشهداء القادة من سرايا القدس، الشهيد تيسير الجعبري والشهيد خالد منصور”.

وألقى كلمة المرابطون عبدالله الشمالي امين مجلس المحافظة في الحركة، مؤكدا أن ‏”صواريخ المقاومة الفلسطينية هي تكريس للحق الفلسطيني بتحرير فلسطين كل فلسطين، من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها”، مشددا على “تكريس حق العودة لكل الفلسطينيين من أرض الشتات، إلى فلسطين الحرة العربية”.

وأضاف: “نحن في لبنان مع فلسطين الحرة العربية ومن هم ضد صواريخ فلسطين أعداء و عملاء و خونة”.

‎وختم متوجها بالسلام والرحمة على أرواح شهداء أهلنا الفلسطينيين، وشهداء المقاومة الفلسطينية وشهداء سرايا القدس، والقائد الشهيد فتحي الشقاقي والقائد الشهيد عبدالله شلح”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام