حركة أمل أحيت يوم العاشر من المحرم في مدينة صور

أحيت حركة امل في اقليم جبل عامل الثلاثاء يوم العاشر من شهر محرم بمسيرة في مدينة صور جنوب لبنان، تقدمها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وفاعليات سياسية ودينية.

وبعد الإنتهاء من تلاوة المصرع الحسيني في نادي الإمام الصادق(ع)، جالت المسيرة في شوارع صور، وألقى خليل كلمة حيث قال إن “المسؤولية الوطنية والأخلاقية تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة دون اللجوء الى مبررات للتأخير”، مؤكدا أنه “في الوقت الحالي تقع المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال في متابعة الأمور الحياتية لنتجنب المخاطر”، داعيا الى “عدم إضاعة الوقت في البيانات وتصفية الحسابات الشخصية ووقف التراشق والابتعاد عن النعرات الطائفية والتحول الى نقاش مسؤول لمواجهة كل التحديات”.

ولفت خليل الى ان “المجلس النيابي قام بواجبه في تشريع القوانين ولكن لا بد من الوصول الى تطبيق حقيقي لها”، وتابع “لا بد من إطلاق عمل المؤسسات وسط أجواء إيجابية لتهيئة الانتخابات الرئاسية وتحمل مسؤولية نقل البلد الى مرحلة سياسية مختلفة توصلنا الى دولة مدنية، دولة المواطنة ومن ثم تشكيل حكومة قادرة على حماية حقوق المودعين وحقوق الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام