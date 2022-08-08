تدابير سير في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب إحياء يوم العاشر من المحرم

أعلنت المديرية العامة للامن الداخلي في لبنان الاثنين انه سيتم اتخاذ سلسلة تدابير للسير في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بسبب إحياء يوم العاشر من شهر محرم الحرام.

والتدابير المتخذة هي:

أولاً: منع مرور الآليات على اختلافها، عبر الطّرقات والشّوارع والمتفرّعات المؤدّية إلى الضّاحية الجنوبية، اعتباراً من السّاعة 1:30 من فجر يوم الثلاثاء 9-8-2022، ولحين انتهاء المراسم، على أن يتم السّماح للسّيّارات الخفيفة والدّراجات الآلية بالدّخول، بعد خضوعها لتفتيش دقيق، من المداخل التّالية:

1- مدخل مكتب النّواب من طريق المطار، بالقرب من الـ “KFC” مقابل مبنى اتّحاد بلديات الضّاحية.

2- حاجز الكوكودي بجانب سور المطار.

3- حاجز البركات في محلّة التّيرو بالقرب من خزّانات المطار.

ثانياً: منع المرور كلّيّاً على جادّة عماد مغنيّة، بالاتجاهين، من مستديرة الصّيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غرباً، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 من صباح يوم الثلاثاء 9-8-2022.

ثالثاً: يحظّر إطلاق المسيّرات (DRONES) على أنواعها في سماء الضّاحية الجنوبية، طيلة فترة المراسم.

وقالت المديرية “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية