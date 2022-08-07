المقاومة الفلسطينية تستهدف جنوب تل أبيب برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 16:14

المقاومة الفلسطينية تستهدف جنوب تل أبيب برشقات صاروخية

منذ 47 mins 7 August، 2022
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