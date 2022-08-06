الخارجية اليمنية: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 01:32

الخارجية اليمنية: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع

منذ 41 mins 6 August، 2022
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