أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ.. ينتظرون العدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2022 - 22:00

أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ.. ينتظرون العدالة

منذ 2 ساعة 4 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

عامانِ على كارثة المرفأ.. واهالي الشهداء والجرحى.. ينتظرونَ العدالةَ..

المصدر: قناة المنار

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