قيادتا أمل وحزب الله في بيروت: لأوسع مشاركة بمراسم وفعاليات ومسيرات يوم العاشر من محرم

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في منطقة بيروت لقاء مشتركاً حضره عن الحركة مسؤولها التنظيمي في الاقليم محمد عباني وعن حزب الله مسؤول منطقة بيروت السيد حسين فضل الله بحضور عدد من قيادييي الحركة والحزب.

وقد بحث المجتمعون في القضايا العامة الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة والتي تضاعف الاعباء على أهلنا في مختلف المناطق، سيما مع تفاقم أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع اسعار المحروقات, واتفق المجتمعون على أولوية السعي للتخفيف من هذه الازمات, وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها.

وتوقف المجتمعون “عند الحقوق النهائية والثابتة للبنان في ثرواته البحرية التي تشكل بوابة خلاص اقتصادي حقيقي من كل الازمات وأن الحرص على هذه الحقوق هو معيار الوطنية وأن أي تنازل هو خيانة لحق شعب يكافح من أجل خلاصه”.

ونوه المجتمعون “بأيام الانتصارات التي تمثلها وقفة شعبنا الابي عام 2006 والتي كانت محفوفة بإجرام صهيوني أدى الى جرائم فظيعة منها ارتكاب مجزرة شارع الحجاج التي تصادف في مثل هذه الايام والتي حصدت 56 شهيدا بينهم أطفال ونساء”.

وتقدم المجتمعون “بالمواساة لشهداء فاجعة 4 آب في الذكرى السنوية الثانية”، وشددوا على “ضرورة الوصول الى الحقيقة عبر تحقيق عادل ومنزه عن التدخلات والتجاذبات السياسية التي هي وحدها من يعيق مسار التحقيق”.

وأكد المجتمعون على “المعاني السامية التي تحملها ذكرى عاشوراء وفي طليعتها أحقاق الحق ومواجهة الباطل”، ودعوا “جميع الاهل لأوسع مشاركة في مراسم وفعاليات ومسيرات يوم العاشر من محرم والذي سيكون يوم توحد القبضات في جميع الساحات نصرة للمحرومين والمستضعفين”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله