حركة “المرابطون” هنأت الجيش اللبناني بعيده الـ77

توجهت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بالتهنئة إلى الجيش اللبناني وإلى كل اللبنانيين بالعيد ال٧٧ للجيش اللبناني.

واكدت في بيان انه في عيد جيشنا ال٧٧ أنه سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي، والمؤسسة الوطنية الأساس التي التزمت بقسمها ووفائها وشرفها من أجل أن يبقى الوطن حرّاً لمواطنيه الأحرار، سيداً مستقلاً عربي الهوية والانتماء.

واضافت: اليوم جيشنا في عهدة رجال يتقدّمهم العماد جوزيف عون، يواجهون المعركة الأصعب عبر تاريخه المشرف في ظل أوضاع داخلية متأزمة، هي مهمة حماية الوطن والمواطنين الذين هم أهلهم وأخوانهم وأخواتهم، بعد ان انهارت كل مقومات ادارة الدولة المفيدة اللبنانية، وتغلبت النزعات الطائفية والمذهبية على من يدير الحكم في لبنان، وبالتالي لم يبق للبنانيين غير قرشهم الأبيض جيشهم في ظل هذه الأيام السوداء الذي وصلنا إليه بفضل الأنانيات والصراع السياسي المرتكز على غرائز مذهبية وطائفية وأوامر خارجية تجد في لبنان صدى ومن يسمعها.

واعتبرت ان الجيش الوطني يستمر بتحقيق الانجازات في مختلف الجبهات العسكرية وفي الحرب الاستباقية الاستخباراتية، وهذا ما يستحقّ فعلاً منا جميعاً تحمّل مسؤولية حماية أبناؤنا وأخواننا في الجيش، وعدم التلهّي بصغائر الألاعيب السياسية الخبيثة، وخلق بؤر مذهبية وطائفية حاضنة للإرهاب والتخريب وتشكّل خطراً أكيداً على وجود الوطن اللبناني وتزيد من الأعباء على الجيش .

وتوجّه المرابطون بالسلام والرحمة على أرواح شهداء جيشنا اللبناني، وبالتحية الوطنية إلى الرجال الرجال في جيشنا الوطني اللبناني ، وإلى المتقاعدين العسكريين الذين قدموا زهرة عمرهم في جيشهم وما زالوا الأوفياء للوطن والقسم.

المصدر: بريد الموقع