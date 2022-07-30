بلومبيرغ: مؤشر الثقة الصناعية في أوروبا يسجل أدنى مستوى له منذ ١٧ شهرا جراء نقص الطاقة واضطراب سلاسل التوريد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 19:58
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مراسل المنار في العراق: المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان ويدخلون قاعته الرئيسية ويمكثون بداخلها
المتظاهرون داخل البرلمان العراقي يعلنون الإعتصام المفتوح
رئيس مجلس النواب العراقي يقرر تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: لا بد للكتل السياسية بدء حوار عاجل والابتعاد عن لغة التخوين والاقصاء
الكاظمي: الجميع يتحمل المسؤولية إزاء ما يحدث في العراق من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة
الكاظمي: الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي وكل شيء ممكن عبر تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين
الكاظمي: سأتحمل المسؤولية ونحن جاهزون للقيام بكل ما يلزم ونحن صادقون وعلى الآخرين تحمل المسؤولية
الإطار التنسيقي: ندعو جماهير الشعب المؤمنة بالقانون والدستور الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها
الإطار التنسيقي: الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: كل ما يجري يدور في حدود الممارسة الديمقراطية إلا أن شعبنا ينظر بخوف من الذهاب للفتنة
العامري: أدعو الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وترجيح الحوار لتجاوز الخلافات
الصحة العراقية: إصابة 125 شخصا بينهم 25 عسكريا في تظاهرات التيار الصدري في العاصمة بغداد
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لا للتنازل أو المساومة على ثروة لبنان النفطية أو التطبيع عبر شركة دولية
الرئيس بري: لبنان يريد حقل قانا كاملا ومسيرات المقاومة الثلاث سرعت بدفع ملف الترسيم
الرئيس بري فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية: على الرئيس أن يكون لديه نكهة مسيحية ونكهة إسلامية والأهم نكهة وطنية
الرئيس بري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء: محطة لإرساء قواعد خلاص الإنسان وإنقاذ الأوطان
الشيخ علي الخطيب هنأ الجيش اللبناني بعيده: لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية تلجم الإنهيار الإقتصادي والمعيشي
وزير الاقتصاد أمين سلام: أزمة الخبز إلى الحلحلة ولن نرحم سارقي لقمة العيش
وزير الصناعة جورج بوشكيان: الدولار الجمركي سيطبّق على الكماليات وليس على الأمور الحياتية الأسياسية
التيار الوطني الحر: للتعامل مع ملف الإهراءات علمياً ووطنياً بعيداً عن أي مزايدة شعبوية
نقابات المخابز والأفران: بدءا من الاثنين سنشهد انفراجة في أزمة الخبز
نقابة العمال الزراعيين أعلنت دعمها ومطالبتها الدولة اللبنانية الإستفادة من العرض الإيراني حول الفيول
الناطق باسم حركة أنصارالله محمد عبدالسلام: شعبنا اليمني في معركته التحررية رافدٌ أساس من روافد العزة والمنعة والكرامة
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين
"ستاندرد أند بورز" خفضت تصنيف أوكرانيا: تخلفها عن سداد الدين شبه مؤكد
بلومبيرغ: مؤشر الثقة الصناعية في أوروبا يسجل أدنى مستوى له منذ ١٧ شهرا جراء نقص الطاقة واضطراب سلاسل التوريد
منذ 1 ساعة
30 July، 2022
الصناعة في اوروبا
اوروبا
نقص الطاقة
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