بلومبيرغ: مؤشر الثقة الصناعية في أوروبا يسجل أدنى مستوى له منذ ١٧ شهرا جراء نقص الطاقة واضطراب سلاسل التوريد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2022 - 19:58

بلومبيرغ: مؤشر الثقة الصناعية في أوروبا يسجل أدنى مستوى له منذ ١٧ شهرا جراء نقص الطاقة واضطراب سلاسل التوريد

منذ 1 ساعة 30 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة