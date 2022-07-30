الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع حرارة ورطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وبخاصة في الفترة المسائية، فيما يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة في الداخل، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية خاصة حيث تلامس الحرارة ال40 درجة. تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 24 و33 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية فتتجاوز ال40 درجة في البقاع. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وخاصة في الفترة المسائية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترتين الصباحية والمسائية. نحذر من احتمال اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في المناطق الداخلية. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وبخاصة في الفترة المسائية، فيما يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة في الداخل، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية. الإثنين: قليل الغيوم يتحول إلى غائم المساء. الرطوبة تكون مرتفعة خلال المساء على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف وإلى سوء في الرؤية. درجات الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة بسبب ارتفاع الرطوبة على الساحل. الثلاثاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها على الساحل وبقائها مرتفعة في المناطق الداخلية، كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 29 درجة، في الداخل من 19 إلى 40 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام