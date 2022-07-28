تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ “إس-300” المضادة للطائرات. وفي السياق، أضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفيعة الروسية أصابت خلال يوم 9 مراكز قيادة وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 173 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطاريتين من راجمات الصواريخ “أوراغان” وبطارية من راجمات الصوايخ “غراد”، إضافة إلى بطارية مدفعية من مدافع الهاوتزر “مستا –بي” في مواقع إطلاق النار بمنطقة سيفرسك.

وحسب الوزارة أدت ضربات شنتها القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، إلى مقتل ما يصل إلى 70 فردا في صفوف كتيبة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيموفسك بدونباس، والقضاء على أكثر من 130 جنديا لإحدى كتائب لواء المشاة في خيرسون، مما أفقدها القدرة على القتال بشكل كامل. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار خلال يوم.

من جهتها، أفادت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرغودار أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هاجمت بلدة سوسنوفي بور، حيث يعيش العاملون في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأشير إلى عدم سقوط قتلى في الهجوم فيما لحقت أضرار بمبنى سكني. وقال ممثلو الإدارة المدنية “تم تفادي سقوط ضحايا، من المهم أن نشير إلى أن لغما أسقطه مسلحون أوكرانيون أصاب غرفة أطفال”.

إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية صباح مرة أخرى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعرضت دونيتسك للهجوم مرتين، واستهدفت النيران منطقتي ماكيفكا وياكوفليفكا مرة أخرى بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح ممثلو الجمهورية أن قصف الأربعاء الذي استهدف منطقة كييف في دونيتسك، تسبب في مقتل رجل.

هذا وتجاوز عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس 2,9 مليون شخص، حسبما نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في خدمات الطوارئ اليوم الخميس. وقال المصدر إن “عدد اللاجئين، حسب أحدث البيانات، تجاوز 2.9 مليون شخص، بمن فيهم ما يقرب من 464 ألف طفل. ونصف النازحين هم من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وبموجب قرار للحكومة الروسية، يحصل كل لاجئ على مبلغ قدره 10 آلاف روبل كمساعدة مادية. إضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 256 ألف شخص مدفوعات مماثلة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي تضررت من الأعمال القتالية.

المصدر: روسيا اليوم