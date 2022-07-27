السيد صفي الدين: مستمرون وثابتون وسنقوم بكل شيء ممكن لإنقاذ بلدنا

أشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الى أن “الحزب امتلك خيارات إنقاذية وواقعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية من المازوت إلى الفيول المجاني وما بينهما”. وتابع “لأننا نمتلك الخيارات ونعرف ماذا نريد ولأننا نعرف كيف نحقّق ماذا نريد، نحن مستمرون وثابتون وسنقوم بكل شيء ممكن لإنقاذ بلدنا”.

وقال السيد صفي الدين في حديث له الاربعاء “لسنا معدومي الخيارات، لسنا مكبّلين، والذي يكبّل اللبنانيين هو الوهم والاستماع إلى أميركا والخارج والسفارات”، وسأل “عمّا قدمته الولايات المتحدة للبنان سوى منعه من الحصول على حقوقه في النفط والغاز وحل أزمة النازحين”.

وأضاف السيد صفي الدين أن “الأميركي يعتدي علينا، ويمنع اللبناني من استخدام حقوقه الطبيعية لمصلحة إسرائيل، ويمنع اللبناني والشركات من التنقيب، وهو الذي يتحكّم بالبنوك والبنك المركزي واتخذ القرارات التي قيّدت الاقتصاد اللبناني وجوّفته”.

المصدر: موقع العهد