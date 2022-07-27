فوائد صحية مذهلة للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يبدو أن فوائد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تزداد يوماً بعد آخر، وتساعد بالتالي في تقليل الإصابة ببعض الأمراض وتحمي صحة الإنسان، التي أصبحت مهددة بشكل كبيرة بسبب عادات الأكل غير الصحي، وضغوطات الحياة المستمرة في كل أرجاء العالم تقريباً.

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتنالون بانتظام أطعمة غنية بالبوتاسيوم هم أقل عرضة، بنسبة تصل إلى 13 في المئة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلاً عن الدراسة الصادرة في المجلة العلمية “جمعية القلب الأوروبية”.

تحتوي الاطعمة على نسبة عالية من البوتاسيوم على غرار: الأفوكادو، الموز والسلمون يمكنها تخفيف تأثير استهلاك الكثير من الملح وبالتالي خفض ضغط الدم، وأضافت أن تناول الأطعمة ذات النسبة العالية من البوتاسيوم له فوائد صحية أكبر لدى النساء بالمقارنة مع الرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي تناولن أعلى كمية من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 11 في المئة.

ونقل موقع “كرونيكل لايف” عن المشرف على الدراسة ليفرت فوغت قوله “تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال، وركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة”.

وفي نفس السياق، نقل موقع “ديلي تراست” عن تريسي باركر أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية قولها: “تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يكون وصفة لقلب أكثر صحة”، وأضافت: “من الطرق السهلة لزيادة تناول البوتاسيوم هي تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات بشكل يومي. كما أن الأطعمة الأخرى مثل البقوليات والأسماك والمكسرات والبذور والحليب تحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم”.

وأكدت نفس المتحدثة أن الحفاظ على صحة جيدة لا يتقصر فقط على مراقبة نوعية الطعام، بل يجب أيضاً الحد من شرب الكحول وممارسة نشاط بدني للمساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حسب موقع “ديلي تراست”.

المصدر: dw.com