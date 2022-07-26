مباحثات أذربيجانية – أرمنية لترتيب لقاء بين علييف وباشينيان

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرمني أن ممثلين عن أرمينيا وأذربيجان يجرون مباحثات لترتيب لقاء بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرمني، إدوارد أغاجانيان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثا، إن المفاوضات جارية لعقد اجتماع للزعيمين ، لكن لا يمكنني تحديد تواريخ محددة”.

وكانت آخر مرة أجرى فيها باشينيان وعلييف محادثات حول تطبيع العلاقات بين البلدين في 22 ايار/ مايو في بروكسل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

المصدر: وكالة تاس الروسية