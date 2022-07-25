زحمة الافران تشتد.. ومصير الرغيف مجهول – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 20:20
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زحمة الافران تشتد.. ومصير الرغيف مجهول
منذ 11 mins
25 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الى ازمة الرغيف التي تتعقد مع اقفال عددا من الافران الكبيرة ابوابها.
المصدر:
قناة المنار
ازمة الخبز
ازمة الطحين
اسعار الخبز
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