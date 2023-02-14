زيادة جديدة على سعر ربطة الخبز

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن لا أزمة خبز اليوم وابواب الحلول مفتوحة، لأن رغيف الناس خط احمر، والافران لطالما تحملت الكثير من الصعاب، فهي لن تترك بابا للحل إلا وستطرقه كي يبقى الاستقرار في قطاع المخابز والأفران.

وحول هذه المطالب، أكد حسن حمود المدير العام بالانابة لمديرية الحبوب والشمندر السكري أن هناك توجها من قبل وزارة الاقتصاد لإصدار تسعيرة جديدة لربطة الخبز ما يقارب الالفين ليرة لبنانية كحد أقصى.

وعن الزيادة التي طالبت بها النقابة، قال حمود أن كميات الطحين كافية لكل المستهلكين في لبنان, يختلف الطلب من منطقة الى أخرى ومن فرن لآخر، هنا يتوجب على الافران مراعاة مسألة التوزيع خصوصاً أن الافران لها موزعين خارج نطاقها الجغرافي ما يؤدي الى هذا الضغط.

المصدر: موقع المنار