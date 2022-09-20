حول توفر الخبز والطحين، هذا ما قاله وزير الاقتصاد

نفى وزير الاقتصادِ والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وجودَ ايِّ ازمةِ رغيفٍ او نقصٍ في الطحينِ في لبنان.

وعقبَ لقائه وفداً من صندوقِ النقدِ الدولي، قال سلام “الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخبز للناس ، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن يبقى الخبز موجودا على رفوف الافران”.

وتابع:” أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار”.

واشار سلام الى انَ لبنانَ سيتوجهُ الى الاجتماعِ السنوي لصندوقِ النقدِ الدولي بضرورةِ دعمِ لبنانَ في ملفِ الامنِ الغذائي من الاستقرارِ وبناءِ اهراءاتِ القمحِ ودعمِ الزراعةِ والصناعةِ اللبنانية.

المصدر: قناة المنار