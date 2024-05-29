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May 29 2024 - 17:34

أمين سلام: البنك الدولي حريص على دعم لبنان

منذ 57 mins 29 May، 2024
امين سلام
لبنان

أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان أمين سلام أن “البنك الدولي حريص على دعم لبنان”.

ولفت سلام الى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على تعاون وثيق مع البنك الدولي لتحقيق نتائج خلال السنة المقبلة تحديدا بدء تنفيذ مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعادة إطلاق العجلة الاقتصادية”.

كلام سلام جاء خلال استقباله الاربعاء المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث تم التأكيد على المضي في تنفيذ المشاريع القائمة والبحث بتطوير مشاريع دعم جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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