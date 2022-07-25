قيادتا حزب الله وحركة أمل تؤكدان على حق لبنان بالإستفادة من ثرواته النفطية والغازية وبالقيام بأي عمل للحفاظ عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 14:52

قيادتا حزب الله وحركة أمل تؤكدان على حق لبنان بالإستفادة من ثرواته النفطية والغازية وبالقيام بأي عمل للحفاظ عليها

منذ 33 mins 25 July، 2022
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