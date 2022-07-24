تشييع الفقيد المجاهد مصطفى زاهي مصطفى في بلدة زبود في البقاع الشمالي

شيع حزب الله وأهالي بلدة زبود في البقاع الشمالي فقيد الجهاد والمقاومة مصطفى زاهي مصطفى بموكب حاشد انطلق من أمام منزله في البلدة ، تقدمته الفرقة للموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي(عج) والفرق الكشفية وحملة صور القادة والرايات ، وتقدم المشيعين رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد وفعاليات وحشد من الأهالي.

وجاب التشييع شوارع البلدة ، وبعد قسم الولاء والبيعة لثلة من إخوة الفقيد من المجاهدين أم السيد أمين السيد الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في جبانة البلدة.

المصدر: موقع المنار