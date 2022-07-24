تشييع الفقيد المجاهد مصطفى زاهي مصطفى في بلدة زبود في البقاع الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 14:14

تشييع الفقيد المجاهد مصطفى زاهي مصطفى في بلدة زبود في البقاع الشمالي

منذ 44 mins 24 July، 2022
الفقيد المجاهد مصطفى زاهي مصطفى
لبنان

شيع حزب الله وأهالي بلدة زبود في البقاع الشمالي فقيد الجهاد والمقاومة مصطفى زاهي مصطفى بموكب حاشد انطلق من أمام منزله في البلدة ، تقدمته الفرقة للموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي(عج) والفرق الكشفية وحملة صور القادة والرايات ، وتقدم المشيعين رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد وفعاليات وحشد من الأهالي.

وجاب التشييع شوارع البلدة ، وبعد قسم الولاء والبيعة لثلة من إخوة الفقيد من المجاهدين أم السيد أمين السيد الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في جبانة البلدة.

تشييع الفقيد المجاهد مصطفى زاهي مصطفى

المصدر: موقع المنار

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