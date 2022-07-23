القوات التركية تقصف براجمات الصواريخ مواقع ونقاط تمركز قوات قسد في مناطق تل رفعت وأم القرى وأم الحوش بريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 23 2022 - 23:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
النائب محمد رعد: على كل العالم أن يجد المخرج المناسب الذي يستجيب لما حدده السيد حسن نصر الله بموضوع ترسيم الحدود البحرية
النائب رعد: يجب أن يمتلك شركاؤنا في الوطن مصداقية في مواقفهم فالتعامل مع العدو خيانة وطنية والمتعامل لا يمثل طائفة
منتخب لبنان لكرة السلّة يتأهل إلى المباراة النهائية من كأس آسيا بعد فوزه على الأردن بنتيجة 86-85
وزارة الصحة اللبنانية: 2457 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للكيان الصهيوني واعتقال جميع أفرادها قبل القيام بأي عمل إرهابي
وزارة الأمن الإيرانية: أعضاء الخلية الإرهابية كانوا على صلة بالموساد عبر دولة جارة دخلوا البلاد عبر منطقة كردستان العراق
الرئيس الإيراني للرئيس الفرنسي: إصدار قرار في وكالة الطاقة الذرية ضدنا وجه ضربة إلى الثقة السياسية بالغرب
السيد رئيسي لماكرون: التوصل لاتفاق يعتمد على تقديم ضمانات مثل التزام الأطراف به وضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني
الخارجية العراقية: وزير الخارجية الايراني يتصل هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين ويعرب عن ادانة بلاده للقصف الذي طال دهوك
الخارجية العراقية: الوزير فؤاد حسين أكد أن العراق سيتخذ الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية مواطنيه
وسائل إعلام يمنية: 205 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية من قبل قوى العدوان خلال 24 ساعة
الاتحاد التونسي للشغل يدين اعتداء قوات الأمن على المسيرة السلمية التي نظمتها أحزاب وجمعيات مدنية بالعاصمة
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 12 موقع تحكم تابعا للقوات الأوكرانية و4 مستودعات للأسلحة
الرئيس التركي: مصممون على مواصلة جهودنا لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا ونأمل الحصول قريبا على نتائج إيجابية
أردوغان: اتفاقية الحبوب ستسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ في الأيام المقبلة
الخارجية الروسية: غوتيريش يدين بلا تحفظ قصف أوديسا ولا يفعل الشيء نفسه عند استهداف أوكرانيا أطفال دونباس
وزير الدفاع التركي: ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بدأوا اليوم العمل بمركز التنسيق الخاص باتفاق الحبوب
منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عالمية بعد تفشي مرض جدري القردة في 70 دولة
القوات التركية تقصف براجمات الصواريخ مواقع ونقاط تمركز قوات قسد في مناطق تل رفعت وأم القرى وأم الحوش بريف حلب الشمالي
منذ 2 ساعة
23 July، 2022
اخبار سوريا
الجيش التركي
قسد
التعليقات
ذات صلة
الكاظمي وبارزاني يدينان الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية
قسد تخطف 10 مواطنين سوريين وانفجار دراجة دارجة بأحد حواجزها في الحسكة
استشهاد مواطن سوري جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ على بلدة حضر بريف القنيطرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}