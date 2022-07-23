القوات التركية تقصف براجمات الصواريخ مواقع ونقاط تمركز قوات قسد في مناطق تل رفعت وأم القرى وأم الحوش بريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 23:54

القوات التركية تقصف براجمات الصواريخ مواقع ونقاط تمركز قوات قسد في مناطق تل رفعت وأم القرى وأم الحوش بريف حلب الشمالي

منذ 2 ساعة 23 July، 2022
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