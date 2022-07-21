تجمع الأفران في الجنوب: الطحين مفقود رغم رفع الدعم و70 في المائة مهدد بالاقفال

أعلن “تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق في الجنوب” في بيان، انه أنه على “الرغم من رفع الدعم عن الطحين وتحوله الى الدولار، الا أن الطحين مفقود من السوق، وذلك بسبب عدم قيام المطاحن بتسليم الموزعين مادة الطحين بحجة عدم توافر القمح”.

أضاف البيان: “أن سبعين في المئة من مخابز المرقوق اقفلت بسبب عدم قدرتها على اكمال العمل بسبب الفروق الكبيرة في السعر، بين ربطتها وارتفاع كلفة انتاجها وبين “ربطة” الخبز العربي وهذا تسبب بايقاف مدخول مئات العائلات الفقيرة”.

وناشد أصحاب الأفران الصغيرة “العمل السريع على إعادة العمل الى المطاحن لإعادة تزويدها السوق بالطحين حتى لا تتوقف أفران المناقيش أيضا عن العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام