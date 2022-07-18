النمسا: لن نلحق السويد وفنلندا وننضم إلى الناتو

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، أن النمسا لا تنوي اللحاق بالسويد وفنلندا والانضمام إلى حلف الناتو.

ووفقا لنيهامر، فإنه خلال محادثاته مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، الذي وصل إلى فيينا في زيارة رسمية، تم إيلاء اهتمام كبير للوضع في أوكرانيا.

وقال إن “النمسا لن تحذو حذو السويد وفنلندا، اللتين قامتا، بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا، بمراجعة حيادهما العسكري وتسعيان جاهدتين للانضمام إلى حلف الناتو”.

ووقعت السويد وتركيا وفنلندا مذكرة مشتركة سمحت للناتو بالمضي قدما لدعوة الدولتين للانضمام للحلف العسكري.

المصدر: روسيا اليوم