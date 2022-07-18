بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان بـ108 ملايين دولار

أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن مطالبة بكين واشنطن، بإلغاء صفقة أسلحة بقيمة 108 ملايين دولار مع تايوان.

وجاء في بيان صادر عن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، تان كيفي، إن “الصين تطالب الولايات المتحدة بسحب على الفور هذه الخطة لبيع أسلحة لتايوان ووقف كل مبيعات الأسلحة وقطع العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان”.

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في بالي، واشنطن بوقف إرسال إشارات إلى الانفصاليين في تايوان.

المصدر: وكالة تاس الروسية