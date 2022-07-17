انتشار أمني كثيف في الخرطوم قبيل احتجاجات على الحكم العسكري

انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم اليوم الأحد استباقا لتظاهرات دعا إليها نشطاء معارضون لسلطة العسكر، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الروصيرص، التي كانت بؤرة عنف السبت.

كما ذكرت “فرانس برس” أن العناصر الأمنية وضعوا كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات

ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز/يوليو، بعد مقتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو، وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.

واستؤنفت التجمعات في عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، فيما يتطلع النشطاء إلى إعادة إطلاق حراكهم الأحد.

ويضع هؤلاء في مقدمة شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خلف صراع قبلي 33 قتيلا و108 جرحى منذ بداية الأسبوع، حسب وزارة الصحة.

ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة موجود في أيدي الجنرالات وحلفائهم المتمردين السابقين، الذين يتهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية