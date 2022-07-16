بالصور | الوزير حمية يطلع خلال جولته في جنوب لبنان على حاجات المنطقة الإنمائية

جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في عدد من مدن وقرى الجنوب، مطلعا على المشاريع والحاجيات الإنمائية.

بداية الجولة كانت في مركز بلدية صور، حيث التقى مع رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات، بحضور قائمقام صور محمد جفال، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علي اسماعيل، ومدير مديرية العمل البلدي في حزب الله في المنطقة الأولى، وتم في اللقاء عرض لمجموعة مطالب انمائية قدمها الحاضرون لمعالي الوزير.

انتقل بعدها الوزير حميه إلى مرفأ مدينة صور، حيث كان في استقباله النواب حسن عز الدين وحسين جشي وعناية عز الدين ومدير عام المرفأ علي خليفة وعدد من الفعاليات، حيث أعلن عن مشاريع تأهيل وصيانة عدد من طرقات القضاء.

بعدها، وصل الوزير حميه الى مرفأ الناقورة، فاطلع على اوضاعه، ثم انتقل الى نفق سكة الحديد عند رأس الناقورة، حيث أعلن عن مشاريع سياحية في المنطقة، وطالب بتحرير النفق من الاحتلال الاسرائيلي.

ومن ثم انتقل الوزير حميه إلى سرايا بنت جبيل، حيث التقى رؤساء اتحادات بلديات بنت جبيل وجبل عامل والقلعة بحضور النائبين حسن فضل الله وأشرف بيضون، وعدد من رؤساء بلديات المنطقة.

وانتقل بعد ذلك الوزير حميه الى حديقة مارون الراس، فجال في أقسامها واستمع لشرح حول أهمية موقعها الجغرافي، ومنها توجه الوزير حميه الى بلدة مركبا مطلعا على مشروع منسوب ال٨٠٠، ليختتم جولته في وادي الحجير، حيث أقيمت مأدبة غداء على شرفه، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر.

المصدر: موقع المنار