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July 16 2022 - 22:36

قلعة بعلبك تحتفل بالاربعين ربيعاً

منذ 1 ساعة 16 July، 2022
قلعة بعلبك
تقارير مصورة - لبنان

في قلعةِ بعلبك ، تنظيمُ مِهرجانٍ اِنشاديٍ مُقاومٍ وسط مشاركةٍ حاشدة.

 

المصدر: المنار

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