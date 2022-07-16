قلعة بعلبك تحتفل بالاربعين ربيعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2022 - 22:36
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الرئيس الأمريكي خلال القمة: لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن ننسحب ونترك فراغا تملأه روسيا أو الصين أو إيران
بايدن: ندعم شركاءنا بتعزيز التحالف لحل جميع المشاكل وسيكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها "إسرائيل"
بايدن: نواصل جهودنا الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني ونحرص على ألا تحصل طهران على سلاح نووي
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أمير قطر: لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية
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العاهل الأردني: لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية
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المجلس السياسي الأعلى باليمن: أمريكا ليست في صدد تعديل سلوكها تجاه اليمن والمنطقة ككل مما يجعل من زيارة بايدن محل إدانة
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعة الماضية
مصادر فلسطينية: دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى ردا على دعوات جماعات الهيكل اقتحام المسجد الأحد
القناة 13 العبرية: وزير الحرب بني غانتس يقرر تجميد زيادة حصة تصاريح للفلسطينيين من قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ
الخارجية الإيرانية تضع 61 شخصية أميركية على قائمة العقوبات لدعمها منظمة "خلق" الإرهابية من بينها مايك بومبيو وجون بولتون
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره التركي تركزت على الزيارة المرتقبة للرئيس اردوغان الى طهران
قلعة بعلبك تحتفل بالاربعين ربيعاً
منذ 1 ساعة
16 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
في قلعةِ بعلبك ، تنظيمُ مِهرجانٍ اِنشاديٍ مُقاومٍ وسط مشاركةٍ حاشدة.
المصدر:
المنار
بعلبك
لبنان
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