الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية اعتبارا من يوم غد الأحد ويستمر خلال الأيام المقبلة.

– معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

الاثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ( فوق معدلاتها الموسمية)، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 39 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات وبخاصة المتوسطة، بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام