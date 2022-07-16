أرسلان: لا يجوز الاستهتار في حماية حقوق لبنان

قال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه في “تويتر”: “الكلام عن ترسيم الحدود البحرية كثير، إنما لا يجوز الاستهتار ولا التقاعس في حماية حقوق لبنان التي يجب أن تبقى مقدسة وفوق كل اعتبار، ولا التعامل مع الخيانة كوجهة نظر. الترابط بين ترسيم الحدود والأولوية في الاستخراج أو التنقيب أمر أساسي مهما كان الثمن، وإلا ستكون الأيام المقبلة علينا أصعب بكثير وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي”.

وقال في تغريدة أخرى: “مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني المعذب الذي سرقت ونهبت أمواله هي الأولوية، وسيادة وطننا واستقلاله هي الأولوية، مهما كثر الكلام والنظريات التي تفرط في الحقوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام