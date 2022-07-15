فلسطين المحتلة: إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة (اذاعة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2022 - 23:20

فلسطين المحتلة: إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة (اذاعة الاقصى)

منذ 2 ساعة 15 July، 2022
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