فلسطين المحتلة: إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة (اذاعة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2022 - 23:20
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمنار: خطاب السيد نصر الله هو في خدمة الدولة اللبنانية لاستخراج ثرواتها
الشيخ قاسم: قرار حزب الله متخذ بألا مكان للسلاح في المسائل الداخلية ووظيفته الحصرية مقاومة الإحتلال وحماية سيادتنا
الشيخ قاسم: مسألة علاقتنا بإيران أمر إيماني ونستفيد منها في مصلحة لبنان ودماء شهدائنا إثبات على ولائنا للبنان
الشيخ قاسم: حزب الله ليس لديه وسيلة أفضل من الطائف لإدارة الوضع الداخلي ومن لديه بديل أفضل أمامه الطرق الدستورية
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وثرواتنا والتصدي للعدو يمثّل قمة الوفاء للبنان
الشيخ علي الخطيب: لا بدّ من تأليف حكومة تسد الفراغ وتكون قادرة على أخذ قرارات كبيرة توقف الكارثة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: سياسة مفوضية اللاجئين حرب على لبنان وهي تعمل لتمرير سياسات دولية تدميرية للبلد
السيد علي فضل الله: ندعو الدولة للاستفادة من موقف المقاومة في المفاوضات الجارية لاستخراج الغاز والنفط
بلدة شقرا الجنوبية تشييع آية الله العلامة السيد محمد علي الأمين بمشاركة ممثلي الأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب
حزب الله ينعى العلامة السيد محمد علي الأمين: لبنان والحوزات العلمية خسروا قامة علمية وشخصية دينية جامعة
حزب الله: الراحل الكبير كان مثالا للوحدة وداعما للمقاومة ومشاركا أهل الجنوب معاناتهم وصديقا وفيا للإمام الصدر أعاده الله
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: يجب إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين بما يؤدي بهم إلى عودة كريمة إلى بلادهم
باسيل من هنغاريا: أي اتفاق بملف الحدود البحرية يجب أن يشمل أيضا ضمانات بإستخراج لبنان غازه ونفطه
وزير الأشغال والنقل علي حميه يعلن عن انجاز دفاتر الشروط لإطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك
حميه: بدأنا بنواة مشروع انشاء صندوق لدعم نقل الركاب ضمن بطاقة تمول من رسوم مخالفات السير واستعمال الشاحنات الثقيلة
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل جزء من جدول رحلات أيام 17 و18 و19 تموز 2022 لأسباب تشغيليّة خارجة عن الإرادة
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن الإضراب المفتوح حتى تحسين الرواتب والتقديمات وتأمين مقومات التعليم
الخارجية الأميركية: نرحب بالروح التشاورية للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي يؤدي إلى مزيد من الاستقرار للبنان وإسرائيل
إعلام العدو: إصابة جندي صهيوني بعملية دهس نفذها فلسطيني على حاجز قرب سلفيت وانسحاب المنفّذ من المنطقة
عشراتُ آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الاسرائيلي وقيوده اليومية
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى السعودية في ختام زيارته للمنطقة قادماً من مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: العراق لن يكون في أي محور ولن يقبل باستخدام أراضيه لتهديد الغير
مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي أنور قرقاش: أبو ظبي بصدد ارسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها
قرقاش: أبو ظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة خاصة إيران
الخارجية الإيرانية: أمن إسرائيل يكمن في انعدام الأمن في المنطقة وإيران تعتبر أن أمن جيرانها من أمنها
وزير الخارجية الإيراني: الاتهامات الأميركية لطهران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا تأتي لأغراض سياسية محددة خلال زيارة بايدن
حسين أمير عبداللهيان: طهران لن تتراجع عن حقوقها الطبيعية وهدفها هو التوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومحكم
عودة زحمة الطوابير أمام ما تسمى "بنوك الطعام" في جميع أنحاء الولايات المتحدة جراء ارتفاع منسوب التضخم وغلاء الأسعار
ناسا: لضمان استمرار الوجود الأميركي في الفضاء سنعاود دمج طواقم مركبات الفضاء الأميركية والصاروخ سويوز الروسي
السودان: مصرع 8 أشخاص وجرح آخرين في حادث مروري على طريق بارا-امدرمان وسط البلاد
اسبانيا: وفاة 84 شخصا بين 10 و12 تموز جراء موجة الحر التي ضربت البلاد
فرنسا: إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق غابات أتت على أكثر من 7 آلاف هكتار من الأحراج في بوردو جنوب غرب البلاد
فلسطين المحتلة: إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي لبلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة (اذاعة الاقصى)
منذ 2 ساعة
15 July، 2022
العدو الاسرائيلي
بلدة البيرة
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
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