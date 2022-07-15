عبد اللهيان: الاستعراض الأميركي والصهيوني في المنطقة يزيدنا قوة

واضاف وزير الخارجية الجمعة في تغريدة له على تويتر، أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل طريقها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على الغاء الحظر”، معلناً أن “هدفنا هو التوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام”.

وتزامنا مع عقد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد في القدس المحتلة، أعرب الجانبان في بيان مشترك عن “التزام الولايات المتحدة بإنشاء هيكل إقليمي من أجل مزيد من تعزيز علاقات الكيان مع دول المنطقة وتطويرها مع باقي الدول العربية والإسلامية”.