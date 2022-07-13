القاضية غادة عون : ساتقدم بشكوى جزائية بوجه مقال للكاتب غانم يزعم فيه بوقائع كاذبة لتضليل الحقيقة وتشويه سمعتي

ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على ما نشره شربل غانم اليوم في جريدة نداء الوطن وقالت في بيان:

“طالعنا السيد شربل غانم صباح اليوم في جريدة “نداء الوطن” بمقال مملوء أكاذيب واضاليل يزعم فيه بوقائع كاذبة لتضليل الحقيقة وتشويه سمعتي وهو لا يستحق للرد.

لذلك ساتقدم بشكوى جزائية بوجه الكاتب المذكور وصحيفة “نداء الوطن”، مع الاشارة الى ان الغياب التام للمكتب الاعلامي لمجلس القضاء اقله فقط لتوضيح الحقيقة ووقف التجني انما سيقضي نهائيا على كل ما تبقى من مصداقية للقضاء اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام