بالفيديو | العشاق هتفوا من ملعب خطاب بيت العنكبوت: سلام يا مهدي

تجمع آلاف المواطنين اللبنانيين والكشفيين في ملعب خطاب بيت العنكبوت في مدينة بنت جبيل، وأنشدوا نشيد “سلام يا مهدي”.

الى ملعب خطاب بيت العنكبوت في عاصمة التحرير بنت جبيل، جاؤوا ، حملوا الحنين الكبير للامام المهدي عليه السلام ، وعهدا بالبقاء على خط المقاومة وأمينها يوم أطلق الشعار المدوي منذ عام الفين”اسرائيل والله أوهن من بيت العنكبوت.

حضر المهدويون في كشافة الإمام المهدي (عج) ومن المواطنين اللبنانيين، عند موعد العشق الى المكان حيث تحطمت صورة أعداء الأمة. وكما نظموا الصفوف، نظم هؤلاء العاشقون، كبارا وصغارا، ألحان العشق، ولسان الحال، عاهدناك مهما بلغت بنا الظروف.

إلى هذه الساحة، خرج الممهدون كما خرجوا إلى كافة التجمعات، فبلغوا ما بلغوه في فتح القلوب… والشوق، للفتح الكبير.

المصدر: المنار