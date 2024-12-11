على وقع خروقات العدو… الجيش اللبناني يبدأ على عدة مراحل الانتشار في بعض مواقعه الأمامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب

أكد مراسل قناة المنار في الجنوب صباح اليوم الأربعاء أن “الجيش اللبناني سيبدأ على عدة مراحل اليوم الانتشار في بعض مواقعه الأمامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب”، مشيراً إلى أن “جرافات الجيش تستعد للدخول إلى بعض أحياء المدينة”.

وفي هذا الاطار، أوضح المراسل أن “المرحلة الأولى ستبدأ بدخول فرق الهندسة إلى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة”.

ولمزيد من التفاصيل حتى الساعة بهذا الشأن، معنا مراسل المنار في الجنوب اللبناني علي شعيب

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر في كيان العدو إن “جيش الاحتلال بدأ اليوم الأربعاء عمليات انسحاب من جنوب لبنان”، مضيفة أنه “للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين “اسرائيل” ولبنان، ينتشر اليوم الجيش اللبناني في جنوب لبنان في القطاع الشرقي قرب بلدة الخيام شمال المطلة”، على حد تعبير المصادر.

يُذكر أنه بعد نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيّز التنفيذ، يواصل العدو تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب حيث قامَ بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما في بلدتَي الخيام وميس الجبل، كما أدّت اعتدءاته إلى سقوط عدد من الشهداء المدنيين.

يحدث ذلك بالرغم من اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار (الذي أصبح نافذاً منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر)، أول من أمس، حيث كان معولاً عليها للضغط على العدو لوقف انتهاكاته والالتزام بالاتفاق وبدء الانسحاب بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني.

وأمس استهدفت دبابة ميركافا بعدد من القذائف أطراف بلدتَي شيحين والجبين. بينما تراجع رتل من دبابات ميركافا من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني. كذلك أطلق جيش العدو نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبيه والأودية المجاورة لبلدتَي قبريخا ومجدل سلم. ولاحقاً، أُفيد بأنّ دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة البولندية في اليونيفل تعرضت لإطلاق نار تحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي خلال محاولتها فتح طريق عيترون – بنت جبيل التي قطعها جيش الاحتلال بساتر ترابي الخميس الماضي.

المصدر: مواقع إخبارية+ قناة المنار