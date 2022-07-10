مراسل المنار: تمّ إخماد الحريق في معمل السجّاد في زفتا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2022 - 14:06
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الشيخ يزبك في خطبة العيد: المقاومة على موقفها لجهة الوقوف في وجه الأطماع الصهيونية والمحافظة على ثروات لبنان في البحر
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة العيد: آن الأوان لأن نتفق على بناء الدولة على أسس متينة
الشيخ الخطيب: التهجم على المقاومة والمطالبة بنزع سلاحها إنما يهدف للتغطية على محاربة الفساد
الشيخ نبيل قاووق: أولوية حزب الله مع المخلصين في البلد هي تشكيل الحكومة لخدمة الناس وتخفيف المعاناة الحياتية عنهم
المفتي قبلان في خطبة العيد: أزمات لبنان تستدعي العمل لتأليف حكومة تتمرَّد على الضغوط الأميركية لإنقاذ ما تبقى من البلد
اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس الإيراني لنظيره السوري : طهران تدعم الاستقرار والسلام في سوريا وترفض أي تدخل أجنبي فيها
الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الإيراني السيد رئيسي: أعداؤنا يضعفون يوماً بعد يوم أمام محور المقاومة
محافظ البنك المركزي الإيراني: الاتفاقات المتوصل إليها خلال زيارتي الى موسكو سنفعلها قريبا وسنرى نتائجها
الطاقة الذرية الإيرانية: أبلغنا الوكالة الدولية بضخنا الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي قبل أسبوعين تقريباً
الطاقة الذرية الإيرانية: أنتجنا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو وضخينا الغاز فيها
بايدن: زيارتي للسعودية ضرورية لمواجهة روسيا والصين ونعمل معها لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية
الجيش الأوكراني: الروس ينقلون معدات عسكرية وصواريخ كاليبر مجنحة للجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود
صحيفة ديلي ميل البريطانية: ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد ملايين البريطانيين بالفقر
وزير المالية الفرنسي: علينا اتخاذ قرارات شجاعة لمواجهة خفض إمدادات الطاقة والموازنة العامة عند مستوى التأهب
الناخبون اليابانيون بدأوا التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ بعد يومين على اغتيال آبي
مراسل المنار: تمّ إخماد الحريق في معمل السجّاد في زفتا
منذ 1 ساعة
10 July، 2022
معمل السجّاد في زفتا
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