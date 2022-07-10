اقامة صلاة عيد الاضحى المبارك في طهران والمدن الايرانية المختلفة

أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك صباح اليوم الاحد في طهران وكافة مدن البلاد بحضور اعداد كبيرة من المصلين.

وفي طهران اقيمت الصلاة بأمامة الشيخ حاج علي اكبري في مصلى الامام الخميني وسط العاصمة .

وفي مدينة مشهد المقدسة اقيمت صلاة العيد في الحرم الرضوي الشريف حيث حضرها الى جانب الايرانيين اعداد كبيرة من زوار الامام الرضا (ع) من عدة بلدان خاصة العراق وافغانستان وباكستان.

كما اقيمت صلاة العيد في مدينة قم المقدسة في حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام الكاظم عليه السلام بحضور المصلين الايرانيين وزوار العتبة المباركة.

المصدر: ارنا