لجنة الأسير سكاف هنأت حزب الله والسيد نصر الله بعيد الأضحى

إستقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح، في مكتبه في بنهران – الكورة، أمين سر لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف السيد جمال سكاف.

وقال سكاف: “ان الزيارة لتهنئة الأخوة في حزب الله والمقاومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونخص بالتهنئة الأمين العام السيد حسن نصر الله الذي نثق بحكمته وقيادته لنهج المقاومة في مواجهة العدو، حيث أثبتت المقاومة بقيادته أنها الدرع الحامية للوطن من الأخطار المحدقة به كافة”.

واكد سكاف أن “المقاومة المسلحة ستبقى الخيار الوحيد والصحيح لمواجهة العدو ولتحرير الأسرى والأرض، كما بارك بالإنجاز العظيم للمقاومة، التي اطلقت 3 طائرات مسيرة فوق حقل كاريش، والتي حملت رسالة واضحة للعدو بأن المقاومة لن تتخلى عن كامل الحقوق اللبنانية”.

من جهته، رحب صالح ب”شقيق الاسير يحيى سكاف”، وأكد أن “قضية الاسير يحيى في عهدة المقاومة التي أخذت على عاتقها تحرير جميع الاسرى”، وقال: “ان الفرحة بالعيد لا تكتمل الا بالتحرير الكامل للأرض والأسرى والمقدسات”.

وللمناسبة، تلقى جمال سكاف شقيق الأسير اتصالا من رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، مهنئا عائلة الأسير سكاف بالعيد باسم المقاومة الإسلامية في لبنان وقيادتها، وأكد طالب لشقيق الأسير أن “قضية يحيى ستبقى أولوية لدى المقاومة مهما طال الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام