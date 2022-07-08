الامن العام اللبناني: إبدال الجوازات البيومترية المسجلة على المنصة من دون اخراج قيد افرادي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 17:44

الامن العام اللبناني: إبدال الجوازات البيومترية المسجلة على المنصة من دون اخراج قيد افرادي

منذ 1 ساعة 8 July، 2022
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الجمعة المديرية السماح بإستقبال طلبات إبدال جوازات السفر البيومترية من دون اخراج قيد افرادي.

وقال البيان “بسبب إضراب موظفي الإدارات العامة وتعذر الإستحصال على بيانات قيد إفرادية جديدة، وتسهيلا منها للمواطنين طالبي جوازات السفر البيومترية حصرا الذين لديهم موعد على المنصة ويستوفون الشروط المحددة لذلك، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن قرارها السماح بإستقبال طلبات إبدال هذه الجوازات، بإستثناء جوازات السفر موضوع بلاغات الفقدان، من دون وجوب تقديم بيان قيد إفرادي جديد”.

وتابع البيان “أما من يتقدم لطلب جواز سفر بيومتري للمرة الأولى، فيتوجب عليه ضم بيان قيد افرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من سنة، أو بيان قيد افرادي صادر بعد عام 2017 ومصادق عليه وفقا للأصول ضمن فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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