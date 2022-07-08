بالصور.. الرئيس الأسد في حلب لأول مرة منذ تحريرها

زار الرئيس السوري بشار الأسد المحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي الجمعة، حيث شهد اطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية محافظة حلب.

واطلع الرئيس الأسد في زيارته الأولى للمدينة منذ تحريرها، على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضاً بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير.

ووصف الرئيس الأسد الكادر العامل في المحطة بأنهم “أبناء الميدان”، وعبّر لهم عن الفخر بجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم، معتبراً أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة.

وقال الرئيس الأسد إن “عمال سوريا هم النسق الثاني على الجبهة الذي يُعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء”، مضيفًا أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم.

ورافق الرئيس الأسد في زيارة المحطة الحرارية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الكهرباء غسان الزامل ومحافظ حلب حسين دياب.

المصدر: موقع المنار