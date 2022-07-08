إيران وروسيا تتفقان على تطوير التعاون النقدي والمصرفي

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين طهران وموسكو “أولوية وضرورة”، وقال إن روسيا “مستعدة تماما في هذا الصدد”.

وتابع نوفاك قائلاً “هناك مجالات مناسبة جدا لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين ، وتفاهم البنوك المركزية في البلدين مهم جدا من أجل توفير المجالات اللازمة في هذا الصدد”.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد التقى خلال زيارته لموسكو بوزير التنمية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الروسي، ومن أهم محاور هذه المحادثات القضايا المتعلقة بالاستثمارات المشتركة للبلدين، وكذلك الحلول لإزالة العقبات وتطوير التعاون النقدي والمصرفي بين الجانبين.

كما التقى كبار مدراء بعض البنوك الروسية الكبرى بمحافظ البنك المركزي الايراني خلال زيارته لموسكو وبحثوا في توسيع العلاقات مع البنوك الإيرانية.