السكك الحديدية في فرنسا تجدد قطارات قديمة مخصصة للسفر ليلاً

يعمل الفرنسيون على إعادة تأهيل قطارات قديمة لاستخدامها مجدداً للمسافرين ليلاً وذلك بالقرب من محطة بيريغيو في جنوب فرنسا. ويسرع العمال في تجديد مقصورات قطارات قديمة، متوقفة عن العمل، ووضعها في الخدمة مجدداً من أجل الرحلات الليلية.

ويقول مدير مركز بيريغيو وورشة التشغيل، ماتيو ميشو، إن على موظفيه تجديد 100 مقصورة ضمن جداول زمنية محددة، وإنه تمّ حتى الآن تجديد نصف العدد المطلوب.

وكان مشروع إعادة تسيير القطارات الليلية في فرنسا انطلق منذ نهاية 2021 ولكن بأعداد محدودة حتى الآن.

وكانت تلك القطارات المتروكة متآكلة إلى حدّ ما، وفي بعض الأحيان أجريت أعمال صيانة كبيرة لها، كالتلحيم. ولكن بما أنها كانت أيضاً تستخدم لتلبية احتياجات القطع الناقصة للقطارات العاملة، فإن قطعاً كثيرة كانت تنقصها.

المصدر: مواقع